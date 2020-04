Sanificazione delle strade, in azione gli agricoltori a Mazara del Vallo

Come avvenuto nei giorni scorsi in altre città della provincia, a partire da Campobello, anche a Mazara del Vallo gli agricoltori offriranno il loro contributo per la sanificazione del territorio comunale per prevenire eventuale diffusione del coronavirus negli spazi esterni di pubblica utilità.

Nella Città del Satiro Danzante ad effettuare il servizio, offerto in maniera gratuita all'Amministrazione Quinci, saranno i trattori del neo Comitato «Mazara Agricola», i mezzi agricoli saranno dotati di attrezzature specializzate (atomizzatori) per la nebulizzazione di prodotto sanificante fornito dal Comune secondo le prescrizioni ed autorizzazioni sanitarie.

L'iniziativa del Comitato “Mazara Agricola”, coordinato da Andrea De Simone e Davide Rosella, sarà attuata in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale. Il primo intervento è previsto a partire dalle ore 18 di oggi nelle aree adiacenti supermercati, tabaccherie, farmacie, studi medici, uffici postali, banche. Queste le vie interessate: via E.Sansone, via San Pietro, via Bessarione, via Luigi Vaccara, via Ponte sul Mazaro, corso Vittorio Veneto, Via Madonna del paradiso, via Roma, via Marsala, piazza Matteotti, via Salemi, via Falcone, via Lo Zano, via Castelvetrano.

