Coronavirus, chiuso l'aeroporto di Trapani: per Pantelleria si vola da Palermo

Chiuso l'aeroporto di Trapani per l'emergenza coronavirus, il volo per Pantelleria effettuato dalla Dat (Danish Air Transport) continuerà ad essere garantito da Palermo. Il collegamento continua ad essere attivo in quanto «tratta onerata», ossia sostenuta finanziariamente dallo Stato per dare possibilità a tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità.

Confermato anche il servizio della navetta di superficie tra la stazione ferroviaria di Trapani e l’aeroporto di Palermo assicurato dalla compagnia aerea danese. Salvatore Ombra, il presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese, spiega che la presenza del management negli uffici è giornaliera e che, anche se è stato rinviato il bando per l'affidamento dei collegamenti in continuità territoriale, per il quale egli ha espresso parere positivo visto che le compagnie aeree adesso sono più concentrate a salvarsi che a partecipare a gare, prosegue, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, anche lo sviluppo del piano industriale. Oltre alle rotte onerate - conclude - proseguono le trattative con Ryanair e le altre compagnie interessate a partecipare al piano di sviluppo delle rotte da oltre 10 milioni di euro sostenuto dalla Regione».

© Riproduzione riservata