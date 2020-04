Buoni spesa, duemila richieste ad Alcamo

Duemila le istanze pervenute al Comune di Alcamo per ricevere i buoni spesa elargiti dallo Stato per questa emergenza coronavirus. A conclusione delle istruttorie questo il dato complessivo che emerge dagli uffici dei Servizi sociali del municipio che hanno curato la graduatoria e la verifica delle domande.

Questo significa che su una base di 18 mila famiglie residenti, oltre il 10 per cento oggi è in gravi difficoltà economiche a causa del blocco di quasi tutte le attività commerciali ed imprenditoriali per via delle misure di contenimento adottate.

Già 500 i buoni spesa elargiti, la distribuzione ripresa già da ieri: «Volevo ringraziare l'ufficio dei Servizi sociali per l'enorme mole di lavoro che sta portando avanti in tempi a che celeri - afferma il sindaco Domenico Surdi - per provare a dare sollievo quanto più velocemente a quelle famiglie che ne hanno bisogno. Delle 2 mila domande presentate la stragrande maggioranza avrà il buono spesa, a pochi invece l'istanza è stata respinta o saranno chieste delle integrazioni per consentir un approfondimento del caso».

