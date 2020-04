Turismo in crisi a San Vito Lo Capo, prenotazioni estive a rischio

Turismo in crisi anche a San Vito Lo Capo. Una delle più belle e rinomate località costiere e balneari delle Sicilia, come tante località turistiche sta risentendo della crisi dovuta al Covid19. Una cittadina di 3000 anime e che da Marzo ad Ottobre raggiunge oltre 100.000 persone, visto che vive al 90% di turismo.

Nota per il Cous Cous festival, che ogni anno si svolge a settembre, adesso rischia un grosso danno economico. Sono tanti i ristoranti e gli alberghi che hanno dovuto disdire migliaia di prenotazioni per il mese di Maggio ed è tanto lo sconforto da parte dei ristoratori per l'incertezza futura. Una cosa è chiara, molti hanno fatto sapere che se il governo decidesse di farli riaprire, loro potrebbero non farlo. Troppo rischioso economicamente, troppo duro lavorare con pochi clienti.

