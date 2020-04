Salemi, la filiale Unicredit temporaneamente chiusa

Chiude temporaneamente la filiale UniCredit di Salemi ma rimane funzionante lo sportello ATM. Lo comunica un comunicato stampa della banca.

“La salute e il benessere dei dipendenti e dei clienti sono la priorità assoluta di UniCredit. UniCredit ha adottato azioni decise per garantire la copertura del servizio a livello nazionale per i propri clienti, tutelando allo stesso tempo la loro salute e quella dei propri dipendenti. In Italia meno del 30% delle filiali resta aperto, con team di personale in numero ridotto, garantendo una copertura su base regionale".

Le filiali sono aperte solo la mattina a giorni alterni e si può accedere solo tramite appuntamento. È possibile e preferibile l'utilizzo dei canali digitali per tutti i servizi, come Internet Banking, App UniCredit Mobile Banking e Contact Center Telefonico.

L’elenco delle agenzie che resteranno aperte è disponibile sul sito www.unicredit.it ed è costantemente aggiornato.

