Rifiuti, passo avanti per la realizzazione dell'impianto di Calatafimi

Nonostante le feroci polemiche e il “no” di istituzioni e politica, va avanti per la sua strada la ditta Owac nell'intento di voler realizzare a Calatafimi un impianto di “trattamento e recupero di materiali ed energia da frazione secca e frazione umida”.

Proprio nei giorni scorsi l'azienda ha trasmesso lo studio per la valutazione di incidenza inerente il Sic Pantani di Anguillara individuato quale sito della ‘Rete Natura 2000' nel novembre dello scorso anno dalla Regione Siciliana. In pratica è stato richiesto di integrare la procedura di Via, la Valutazione di Impatto Ambientale, con la procedura di Valutazione di Incidenza.

Passaggio burocratico necessario considerando per l'appunto la tutela ambientale del sito in cui si ha intenzione di realizzare questo impianto, nei pressi di Gallitello. Il progetto definitivo, lo studio d'impatto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, nonché la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale e lo studio per la valutazione di incidenza sono stati depositati per la consultazione a chiunque volesse farlo al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana e sul portale ambientale del Dipartimento.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

