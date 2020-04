Emergenza Coronavirus, 450 chili di pasta ai bisognosi di Mazara del Vallo

Un gesto solidale per aiutare chi è in difficoltà durante l'emergenza coronavirus. Ultragas, azienda che si occupa di distribuzione e vendita di gas Gpl, in Sicilia ha deciso di acquistare 450 chili di pasta da un'azienda del territorio trapanese e donarli alla Protezione civile mazarese affinché possano essere distribuiti agli indigenti di Mazara del Vallo.

Un impegno fortemente voluto da un'azienda che ha sempre legato la sua azione al rispetto dell'ambiente e che oggi vuole essere al fianco di chi soffre, donando loro un pasto e possibilmente un sorriso.

© Riproduzione riservata