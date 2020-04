Cassa integrazione, presentate 3500 richieste a Trapani e provincia

Sono già circa 3.500 le richieste di cassa integrazione in deroga per i lavoratori presentate dalle aziende di Trapani e provincia per via dello stop delle attività causato dall'emergenza coronavirus.

Nel dettaglio, ad oggi - come riporta un articolo di Giacomo Di Girolamo sul Giornale di Sicilia - per il settore dei metalmeccanici sono giunte richieste da 27 imprese per circa 450 lavoratori; per il settore Trasporti e Ambiente da 17 imprese per circa 215 lavoratori; per la Pesca/Agroalimentare oltre 100 richieste per oltre 500 persone; per l'edilizia 288 richieste per oltre 850; ci sono poi pratiche per 25 lavoratori “somministrati” e infine le già 300 richieste per 1.300 addetti del settore commercio, turismo e servizi, il più colpito.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE