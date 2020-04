Emergenza coronavirus, a Trapani contributi straordinari per pagare l'affitto

Non solo buoni spesa, ma anche contributi straordinari per pagare gli affitti. L'iniziativa approvata dalla Giunta Tranchida a Trapani è rivolta anche a supporto delle famiglie impegnate nella didattica scolastica a distanza, all'assistenza domiciliare anziani e ai portatori handicap.

“Consapevoli che questa situazione di gravità sociosanitaria sarà, purtroppo, accompagnata da una crisi economica senza precedenti dal dopoguerra ad oggi - ha detto il sindaco -, abbiamo ritenuto di tutelare e dare un aiuto concreto a chi non ha altri sostegni per rispondere, intanto, alle primarie immediate esigenze familiari".

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

