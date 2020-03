La funivia di Erice ferma per il coronavirus, 13 in cassa integrazione

Sospeso il servizio di funivia che collega Trapani ed Erice. I tredici lavoratori della Funierice sono stati messi in cassa integrazione in deroga per nove settimane.

Ieri è stato siglato l'accordo con i sindacati di categoria, che nello specifico prevede che il personale sia posto in cassa integrazione dal 30 marzo al 31 maggio 2020, usufruendo delle indennità previste dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, al fine di equilibrare, parzialmente, l’assenza degli incassi storici medi del periodo a causa delle disposizioni governative sulle restrizioni imposte contro la diffusione del coronavirus.

Il provvedimento di sospensione della funivia (servizio di trasporto pubblico) ha previsto, inoltre, l’annullamento delle prove e delle verifiche annuali per la riapertura al pubblico, prevista per il giorno 31 marzo 2020.

"In questa situazione surreale - afferma Franco Palermo, Presidente della FuniErice - la società si è trovata a dover affrontare una crisi improvvisa e inaspettata che, con grande senso di responsabilità di tutti i lavoratori, ognuno per il proprio ruolo, si è fronteggiata, per il momento, sia garantendo, nonostante le palesi difficoltà, la conclusione delle attività di manutenzione e dei controlli relativi alla terza revisione speciale dell’impianto funiviario Trapani-Erice, sia accettando le misure di protezione economiche e finanziarie poste in essere dall’azienda con l’attivazione della cassa integrazione".

