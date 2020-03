Poste, potenziati gli uffici in provincia di Trapani per pagare le pensioni

Poste Italiane potenzia l'apertura dei suoi uffici per il pagamento anticipato delle pensioni, previsto a partire dal 26 marzo. Il piano straordinario di apertura, che sarà attuato fino all'1 aprile, è stato previsto per regolamentare gli accessi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Dal 26 e fino al 31 marzo, tranne domenica 29, e fino all'1 aprile i vari uffici sul territorio della provincia di Trapani osserveranno turni diversi.

Nell'ufficio di Alcamo è stato previsto il doppio turno, cioè la mattina e il pomeriggio, nel periodo preso in considerazione tranne che per il 28 marzo dove l'apertura sarà solo la mattina, e la stessa cosa varrà per l'ufficio di: Alcamo 1, Marsala, Mazara del Vallo, Mazara del Vallo 1, Trapani 2, Trapani 5, e Valderice.

A Bufalata ci sarà, invece, soltanto il turno di mattina. A Buseto Palizzolo soltanto il turno di mattina eccezion fatta per il 31 marzo. A Calatafimi Segesta il turno sarà soltanto di mattina e la stessa cosa varrà per l'ufficio di Campobello di Mazara. A Castellammare del Golfo ci sarà il doppio turno nei sei giorni, tranne che per il 28 marzo con turno la mattina, e la stessa cosa varrà a Castelvetrano. A Castelvetrano 2 il turno sarà esclusivamente di mattina. A Custonaci l'ufficio rimarrà aperto il 26, 28, e 31 marzo, e lo stesso avverrà a Dattilo.

A Erice il turno sarà solo di mattina il 26, 27, e 28 marzo e lo stesso accadrà per gli uffici di: Kamma, Marettimo, e di Scauri Siculo. A Favignana solo la mattina nei sei giorni e lo stesso avverrà a Gibellina. A Levanzo soltanto la mattina il 26 e 31 marzo. A Marsala 1 l'ufficio rimarrà aperto solo la mattina e lo stesso negli uffici di: Napola, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Rilievo, Salemi 1, San Giuliano Trentapiedi, Matarocco, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Strasatti di Marsala, Trapani centro, e Xitta. A Poggioreale l'apertura è solo la mattina il 26, 27, 28, e 31 marzo. A Vita e Salaparuta il turno sarà solo di mattina il 26, 27 ,28, 30 marzo e l'1 aprile.

