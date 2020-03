Emergenza Coronavirus, l'Asp di Trapani stabilizza 100 precari

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha avviato le procedure per la stabilizzazione di 100 precari risultati in possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge Madia, come previsto dalla Legge 16/ 2019, in ottemperanza alle direttive dell’assessorato regionale della Salute. Il provvediment è immediatamente esecutivo. Lo comunica l’Asp, sottolineando che la direzione strategica ha deliberato di procedere immediatamente alle assunzioni per garantire, in questo momento di particolare criticità dovuta all’epidemia Covid-19, la massima efficienza dell’assistenza, rafforzare i reparti dedicati, assicurare i servizi d’emergenza.

"L'Asp di Trapani sta attivando tutti i meccanismi per fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta interessando tutto il territorio nazionale - ha detto il direttore generale Fabio Damiani - in particolare, questo provvedimento è finalizzato a reperire figure professionali specifiche per potenziare i reparti dedicati e garantire la continuità nei livelli essenziali di assistenza (Lea)".

Relativamente ai seguenti profili professionali, poichè si tratta di personale precario in servizio presso altre amministrazioni, l'immissione in servizio avverrà dopo la verifica dei requisiti maturati. Dirigenza medica- Disciplina di inquadramento: 1 Chirurgia/Emodinamica; 1 Chirurgia generale; 1 Gastroenterologia; 1 Medicina interna; 1 Neurologia.

Dirigenza sanitaria- Disciplina di inquadramento: 1 Farmacia ospedaliera; Comparto - Profilo professionale di inquadramento: 2 fisioterapisti; 17 infermieri; 1 infermiere pediatrico; 1 logopedista; 1 ostetrica; 1 tecnico della prevenzione; 3 tecnici di Laboratorio Biomedico; 1 tecnico di Neurofisiopatologia; 2 tecnici di Radiologia; 13 operatore socio sanitari.

© Riproduzione riservata