Alcamo, misure a favore delle imprese e famiglie

Misure a favore di famiglie e imprese, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che si ripercuote anche sulla situazione economico-finanziaria. Le sta mettendo in atto la Banca Don Rizzo. Più nello specifico, la “concessione di fidi con procedure semplificate per affrontare esigenze immediate di liquidità, la sospensione fino a 12 mesi delle rate di mutuo e la proroga dei fidi in scadenza”.

Il presidente della banca, Sergio Amenta, spiega che è prevista in particolare anche “la moratoria delle rate dei finanziamenti in scadenza dal 15 marzo al 30 aprile con lo spostamento delle scadenze per tre mesi. Tali misure si affiancano a quelle previste dal Governo”.

