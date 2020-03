Pantelleria, nuova asta per vendere l'Hotel Myriam

La valutazione è scesa a poco più di un milione di euro. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha messo in vendita, per l'ennesima volta, l'Hotel Myriam, una struttura turistica che possiede a Pantelleria.

Il prezzo posto a base d'asta per l'immobile, che già lo scorso era sceso a poco più di un milione e mezzo di euro (1.706.878) senza attirare l'attenzione di nessun imprenditore, è stato fissato, infatti, ora, in 1.097.292 euro.

L'asta per l'aggiudicazione, con il criterio delle offerte al ribasso fino al 40%, avrà luogo alle 10 del prossimo giorno 30 nei locali del Servizio Gare e Contratti dell'Ente. Come in tutti i tentativi di alienare il bene, l'Hotel Myriam viene posto in vendita singolarmente e non più a corpo unico con la Depandance di Contrada Bue Marino che sarà oggetto di un'altra gara.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE