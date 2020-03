Parcheggi a Trapani, nelle strisce blu sospeso il pagamento

La città di Trapani si adegua alle nuove direttive nazionali per la prevenzione del coronavirus. Il Comune di Trapani ha predisposto la sospensione del parcheggio a pagamento in strisce blu in tutto il territorio comunale e ha introdotto la possibilità parcheggio, con deroga al divieto, su strisce gialle residenti fino a 30 minuti.

Tali misure servono a favorire la fornitura di alimenti e medicine in favore di soggetti anziani e/o deboli da parte di loro parenti o congiunti non residenti domiciliati nel nucleo familiare.

Ovviamente rimane confermato il divieto di mobilità urbana fatte salve le eccezioni del DPCM (per lavoro, salute, approntamento alimentare e farmaceutico) e rimane confermato il divieto di sosta con rimozione sulle strisce blu o bianche onde assicurare la pulizia e l'igiene ordinaria stradale.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE