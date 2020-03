Castellammare, chi non paga i tributi non avrà autorizzazioni

Disco verde del consiglio comunale per combattere l'evasione tributaria delle utenze commerciali. Approvato un regolamento che dispone il rilascio delle necessarie certificazioni a negozi e imprese solo se in regola con i tributi locali: chi non lo sarà non potrà avere alcuna autorizzazione.

Di conseguenza non potrà operare. La delibera, approvata all'unanimità con qualche emendamento, stabilisce l'avvio delle verifiche di banche dati in possesso a diversi uffici (Tributi, Attività produttive, area tecnica e polizia municipale) per scovare i “furbetti.”

Le verifiche riguarderanno in particolar modo le utenze non domestiche attraverso il controllo anzitutto della cosiddetta Scia, la certificazione di inizio attività necessaria per l'apertura di negozi e imprese.

