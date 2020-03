Cantieri lavoro, il Comune di Alcamo cerca professionisti

L'amministrazione comunale di Alcamo cerca professionisti da incaricare per le attività di direttore e istruttore nei cantieri regionali di lavoro appena finanziati. È stato pubblicato ieri l'avviso, con scadenza alle ore 13 del prossimo 13 marzo.

"Il Piano di riparto regionale per i cantieri di lavoro - ribadisce infatti il vicesindaco Vittorio Ferro - ha assegnato al Comune di Alcamo 235 mila 155,79 euro per l'istituzione di cantieri scuola per disoccupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità, i cui progetti riguardano la manutenzione straordinaria del Parco San Francesco a piazza Bagolino, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e la manutenzione straordinaria per la viabilità di Alcamo Marina".

"Adesso - prosegue Ferro - gli uffici competenti hanno avviato le procedure di selezione delle figure tecniche da incaricare: tre direttori di cantiere, in possesso di laurea tecnica (Architettura, Ingegneria, Scienze agrarie, iscritti agli Albi regionali di competenza) e due istruttori di cantiere (geometra, perito edile, iscritti all'Albo degli istruttori). Si ricorda che ciascun candidato - conclude il vicesindaco - può presentare domanda solo per una categoria professionale». Intanto, con i 100 mila euro finanziati dalla Regione per i cantieri di lavoro ad Alcamo Marina, si continuerà a realizzare marciapiedi e aree di parcheggio lungo la via Carabinieri Apuzzo e Falcetta".

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE