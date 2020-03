Marsala, un nuovo asilo nido in contrada Bosco

Marsala avrà presto un nuovo asilo nido. Nascerà in contrada Bosco dove sarà, opportunamente riqualificato un immobile che in atto ospita soltanto la scuola primaria. Da qui, infatti, gli alunni della primaria, secondo i programmi dell'Amministrazione Di Girolamo, a partire dal nuovo anno scolastico dovranno lasciare l'attuale struttura per essere trasferiti nel rinnovato edificio di contrada San Michele Rifugio, appartenente allo stesso Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”. Il nuovo asilo nido di contrada Bosco ospiterà una trentina di bambini, suddivisi in due sezione: una per bambini da 0 a 12 mesi, l'altra per bambini da 13 mesi a 3 anni.

«Il progetto rientra nell'ampia pianificazione scolastica che include la implementazione dei servizi per la prima infanzia - afferma in proposito il sindaco Alberto Di Girolamo -. Soddisfacendo le richieste di tante mamme che risiedono in quella zona, offriamo un nuovo servizio ad una parte del territorio che ne è sprovvista".

L'asilo nido di contrada Bosco va, infatti, ad aggiungersi a quelli di Amabilina e Sappusi (che ospitano complessivamente 90 bambini), alle due “sezioni primavera”, del “Guido Baccelli” di via Capitano Vito Falco, che dal prossimo anno scolastico ospiteranno 40 bambini e all'asilo nido del versante sud del territorio di contrada Sant'Anna, già operativo dallo scorso mese di settembre e che accoglierà una quarantina di bambini.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE