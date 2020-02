Castellammare, pubblicata la gara d'appalto per il nuovo depuratore

Nuovo passo avanti verso l'appalto con annesso mega investimento per il nuovo depuratore di Castellammare del Golfo. Pubblicata sulla gazzetta ufficiale in questi giorni la gara per l'affidamento dei servizi integrati connessi proprio alla gara che riguarda l'intervento strutturale.

Si tratta in pratica di una sorta di atto immediatamente propedeutico alla pubblicazione dell'appalto dell'opera per il suo affidamento: «Si tratta di un altro importantissimo passo avanti per la realizzazione dell'impianto di depurazione - conferma il sindaco Nicola Rizzo - e che ci consente una indicazione certa sulla velocizzazione dell'iter portato avanti dal commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, come da noi richiesto in più incontri. Siamo lieti della pubblicazione del bando di gara a cura di Invitalia e ci auguriamo che la procedura ormai viaggi spedita. Monitoreremo con attenzione l'iter nell'interesse della cittadinanza che ormai da troppo tempo attende l'importante impianto».

Questa gara appena pubblicata servirà ad individuare i tecnici a supporto della progettazione per l'intervento di realizzazione del nuovo impianto di depurazione oltre ai collettori di “via Medici” e della zona “Cerri“, necessari al convogliamento dei reflui al nuovo impianto per un importo di oltre un 1,320 milioni di euro.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

