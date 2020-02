Trapani, contributi del Comune per pagare gli affitti di casa

Aiuti economici per pagare gli affitti per le fasce più deboli della popolazione.Il Comune di Trapani ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un contributo economico integrativo all'affitto per l'anno 2018.

I cittadini in possesso dei requisiti indicati nell'allegato Bando possono presentare istanza per la concessione del contributo economico entro il 23 marzo 2020.

I cittadini in possesso dei requisiti indicati nell'allegato Bando possono presentare istanza, per la concessione del contributo economico in questione, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso il IV Settore - Servizi Sociali in via Erodoto 1, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede a Palazzo Cavarretta, oppure scaricabili dal sito Internet del Comune di Trapani.

