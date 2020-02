Nasce a Castelvetrano lo sportello sul microcredito

Sarà sistemato al primo piano in via della Rosa a Castelvetrano, uno «Sportello Informativo sul Microcredito e l'Autoimpiego» , tra gli oltre 160 presenti sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e il programma dell'amministrazione Alfano.

Un'iniziativa fortemente voluta anche dal vice sindaco Biagio Virzì, senza costi aggiuntivi per l'Ente, che recentemente ne aveva evidenziato le opportunità, volta allo sviluppo del territorio, con la creazione di nuove occupazioni, tramite l'avviamento e il potenziamento di attività di microimprese.

L'ufficio offrirà infatti, un percorso informativo e di consulenza sulle possibilità di ottenere finanziamenti di microcredito, individuando gli strumenti che, possano permettere di realizzare un progetto o un'idea di lavoro. La manifestazione di interesse per la creazione dello sportello era stata inoltrata lo scorso 14 novembre all'Enm, (Ente Nazionale Microcredito,) che ha accolto la richiesta ed effettuato il sopralluogo presso la sede individuata, lo scorso gennaio, con esito positivo.

