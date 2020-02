Borgo Rurale a Trapani, oltre un milione e mezzo di euro per il recupero

Al via il recupero dell'antico Borgo Rurale «Livio Bassi», in contrada Ummari del Comune di Trapani. Per la struttura è stato stanziato oltre 1 milione e mezzo.

Si tratta del quinto finanziamento che l'Iacp di Trapani riceve nell'ambito del PO FESR 2014/2020. Un progetto, relativo al recupero di quattro alloggi popolari a Trapani (importo 151.400 euro) è stato già portato a termine mentre sono stati appaltati quelli per il recupero di una palazzina di proprietà comunale a Trapani, in via Pantelleria, e di due aree da destinare a campi di calcetto (2.274.496 euro), il recupero di un edificio di via Mistretta ad Alcamo e di un'area sita nello stesso Comune in corso Generale Dei Medici (2.802.700) e la qualificazione edilizia nel quartiere Amabilina di Marsala, recupero e trasformazione dell'edificio una volta adibito ad istituto scolastico (2.800.000).

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE