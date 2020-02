Aeroporto di Trapani, due nuovi collegamenti per raggiungere Bolzano e Bergamo

Due nuove tratte in arrivo all'aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta dei voli da e per Bolzano che sarà «operato» dalla compagnia SkyAlps e quella da e per Bergamo.

L'accordo è stato raggiunto ieri mattina a Milano durante un incontro tra Salvatore Ombra, il presidente di Airgest, la società di gestione del «Vincenzo Florio» e Alex Spinato e il presidente Joseph Gostner, l'amministratore delegato e il presidente della compagnia aerea bolzanina.

