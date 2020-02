Turismo, sette nuovi itinerari per richiamare i visitatori

Trapani e il suo territorio protagonisti alla BIT di Milano, la più importante fiera del mondo del turismo. Presentata la destinazione, i valori del territorio e le emozioni da far vivere ai visitatori. Raccontate le 7 esperienze che la Sicilia Occidentale offrirà ai travel bloggers presenti nella nostra regione in occasione del Tbex a marzo. Si è parlato anche degli eventi in programma nei prossimi mesi.

«Abbiamo raccontato le 7 esperienze che la Sicilia occidentale - afferma la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia d'Alì - offrirà ai travel blogger presenti nella nostra regione in occasione del Tbex di marzo. Abbiamo illustrato anche gli eventi programmati nei prossimi mesi».

Il Distretto Turistico, quale DMO riconosciuta, sta lavorando sulla creazione di una destinazione capace di esprimere i valori di tutto il territorio e in grado di far vivere ai visitatori delle esperienze che sono il frutto della storia ed espressione di tutto il territorio.

