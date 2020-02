Turismo, anche le bellezze trapanesi alla Bit di Milano

Alla Bit di Milano ci sarà anche il Distretto Turistico «Sicilia Occidentale». Le bellezze e le peculiarità del patrimonio storico, culturale e gastronomico della provincia di Trapani saranno in esposizione all'interno del grande stand della Regione Siciliana, con tanto di maxi video wall e di pannelli fotografici.

Tra le altre cose ci sarà un'installazione con una montagna di sale trapanese, un piccolo palco per le esibizioni artistiche e numerose copie della riproduzione della testa del Satiro danzante. Previsto un ricco programma di iniziative oltre che un'area cooking dove saranno offerte delle degustazioni ai partecipanti alla Bit.

Nello stand non mancherà il materiale promozionale fornito dai Comuni che sarà distribuito dai due operatori che dal 9 all'11 febbraio saranno nel desk del Distretto Turistico. «Presentiamo tutto il territorio - ha dichiarato la presidente del Distretto Turistico Rosalia D'Alì - e le sue bellezze grazie ad una forte sinergia con l'assessorato regionale al Turismo che per la prima volta offre al Distretto Turistico Sicilia Occidentale questa grande opportunità. La presenza alla Bit è un appuntamento fondamentale, nell'ottica della promozione della destinazione turistica Sicilia occidentale, a cui non avremmo potuto non partecipare».

Tra le iniziative che animeranno lo stand ci sarà la presentazione delle busiate al pesto trapanese, con una degustazione destinata a ben 500 persone.

