The Best of western Sicily, cinque comuni trapanesi insieme alla Bit di Milano

Si punta ad una strategia condivisa per promuovere alla Bit il brand della Sicilia occidentale. I Comuni di Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Pantelleria e San Vito saranno presenti, sotto l'unica insegna del «The Best of western Sicily», il meglio della Sicilia Occidentale, alla Borsa Internazionale del Turismo.

Assieme ai rappresentanti delle cinque amministrazioni comunali ci saranno anche quelli del Gac Isole di Sicilia, della compagnia Liberty Lines e della Funierice. Gli otto partner saranno riuniti in un'area espositiva del padiglione 3, proprio di fronte allo spazio della Regione Siciliana, progettata e coordinata dall'agenzia Feedback di Palermo. Nell'ambito del programma della Bit, che prenderà il via domenica 9 febbraio a Fiera Milano city, saranno presentate a giornalisti, viaggiatori e operatori del settore le strategie di promozione turistica, il calendario degli eventi e le principali attrattive.

Il tutto mettendo insieme le peculiarità di un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Si comincia domenica 9 febbraio alle ore 11 con l'appuntamento dedicato al Comune di Castellammare del Golfo- Scopello sul tema “destinazione da scoprire, emozioni da vivere” alla presenza, tra gli altri, del sindaco Nicolò Rizzo e dell'assessore allo spettacolo Maria Tesè. Alle 12.30 toccherà al Comune di San Vito Lo Capo, con i riflettori che saranno puntati sulle iniziative messe in campo, a partire dal tradizionale appuntamento con il Cous Cous Fest al San Vito Out door festival. All'incontro parteciperanno, oltre al sindaco Giuseppe Peraino e all'assessore comunale al turismo Nino Ciulla, anche Mareme Cisse, la chef senegalese campionessa in carica del Cous Cous Fest ed il conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. Previsto anche un momento all'insegna della comicità con lo showman Sasà Salvaggio.

