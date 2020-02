L'Asp di Trapani avvia l'iter per la stabilizzazione dei precari

L’Asp di Trapani ha attivato le procedure per la stabilizzazione del personale precario. La dirigenza strategica aziendale, spiega una nota, "ha determinato un atto interno per la ricognizione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione secondo l’art. 20 del dlsg.75/2017 come modificato dalla legge n. 160 del 2019 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020), in linea con le ultime direttive assessoriali". L’Asp sottolinea che "la determinazione aziendale nasce dall’analisi dell’attuale quadro occupazionale, con l’obiettivo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato garantendo la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)".

L'avviso e le relative modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito web aziendale: www.asptrapani.it, nella sezione 'Notizie'. Le candidature possono essere presentate dalle 23.59 del 5/2/2020 sulla Piattaforma informatica online all’indirizzo: https://asptrapani.selezionieconcorsi.it.

