Comune di Trapani, mancano due dirigenti: al via la selezione

Il Comune di Trapani si appresta a completare la squadra dirigenziale. Al momento, infatti, sono solo 5 su 7 i dirigenti del Comune: Francesco Guarano, Gioacchino Petrusa, Vincenza Canale, Eugenio Sardo e Rosalia Quatrosi.

Per ovviare al problema, l'Amministrazione ha dato via alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale dell'area tecnica e un incarico dell'area amministrativa a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabili per un arco temporale non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

L'incarico, connotato da carattere fiduciario, sarà conferito dal sindaco con proprio provvedimento, previa stipula del contratto individuale di lavoro. Al dirigente saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti previsti per la direzione dei settori amministrativi o dei settori tecnici del Comune di Trapani.

Riguardo l'area tecnica, per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso di una laurea in ingegneria o architettura, essere iscritti all'Albo degli Architetti o all'Albo degli Ingegneri (Sezione A - Settore Ingegneria civile e ambientale). Per l'area amministrava la laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economie e Commercio.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE