Alcamo: emergenze, organici, concorsi. Gli obiettivi del Nursind

Vertice regionale, ieri mattina al Collegio dei Gesuiti di Alcamo, delle segreterie territoriali del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. A fare gli onori di casa il segretario territoriale di Trapani, Salvo Calamia. Con lui Claudio Trovato, coordinatore regionale, e Salvo Vaccaro, segretario provinciale di Catania nonché vicesegretario nazionale del sindacato.

«Abbiamo organizzato il nostro consiglio regionale - spiega Calamia - , riunendo cioè tutte le segreterie delle province siciliane, per trattare temi importanti di attualità e di visione sugli obiettivi da raggiungere: dalla dotazione organica alle aggressioni al personale». Più nello specifico, «un atto programmatico - afferma Trovato - che detti gli obiettivi per il 2020: gli atti aziendali, la rivisitazione delle piante organiche della rete ospedaliera, i contratti dei dipendenti del sistema sanitario regionale, i risvolti occupazionali tra mobilità, concorsi e stabilizzazioni. Per una visione generale dei problemi della sanità in Sicilia».

«La segreteria nazionale del Nursind - tiene ad evidenziare Vaccaro - è sempre vicina a tutte le segreterie territoriali, per dare supporto di carattere logistico e legislativo. Sono stati licenziati gli atti aziendali, aspettiamo di capire qual è il movimento per le dotazioni organiche. Se vogliamo sicurezza all'interno degli ospedali - prosegue -, è ovvio che bisognerà aumentarne gli organici. Stiamo vedendo dei passi in tal senso da parte della Regione, vedremo come questo si concretizzerà nero su bianco».

