Sanità, 300 pacemaker in arrivo negli ospedali trapanesi

Individuati, sulla scorta delle comunicazioni dei fabbisogni effettuate dai direttori delle Unità operative di Cardiologia degli Ospedali di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo e raccolte dal Dipartimento del Farmaco, l'Azienda sanitaria provinciale ha provveduto all'acquisto di 300 pacemaker e di 400 elettrocateteri, di fatto loro accessori.

La spesa complessiva è stata di poco più di mezzo milione di euro (504.242) e la fornitura è stata effettuata attraverso un'apposita gara telematica regionale, aggiudicata a più ditte in relazione alle diverse caratteristiche dei pacemaker richiesti, rientrante nell' «Accordo Quadro» della Regione avente ad oggetto la «fornitura di dispositivi impiantabili attivi per elettrostimolazione cardiaca» per tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Isola.

Nella direzione di razionalizzare la spesa pubblica regionale per l'acquisizione di beni e servizi, peraltro, era stata istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). Sarà soddisfatto così il bisogno annuo (l'appalto sarebbe prorogabile per un ulteriore anno) rappresentato dai sanitari interessati.

