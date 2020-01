Trapani, un milione e 400mila euro per l'ammodernamento di Porta Nuova

Si stringono i tempi per i lavori di ammodernamento di piazza della Vittoria, meglio nota come «Porta Nuova», e di una vasta zona del villaggio popolare di Sappusi. La Regione ha infatti disposto il finanziamento di un milione e 400 mila euro, con la compartecipazione del Comune per 280 mila euro, per due progetti presentati dal Comune alla Regione a gravare sul PO FESR 2014-2020.

Le somme, dopo la firma del decreto, sono state rese disponibili con l'amministrazione Di Girolamo che può già procedere alla gara d'appalto per dare corpo ai due tanto attesi interventi destinati a cambiare il volto delle aree in questione.

Il fatto, di estrema importanza, è che il progetto relativo a Porta Nuova è risultato al primo posto della graduatoria regionale. «Non c'è dubbio che la validità progettuale e la programmazione ripagano - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo -. Per quanto ci riguarda continueremo a cogliere ogni opportunità che viene offerta dall'Europa per pianificare opere, strutture e servizi per questo territorio che merita di guardare con ottimismo al suo futuro. A breve la procedura per l'avvio della gara relativa ai due progetti».

