Sicurezza delle scuole di Trapani, 28mila euro per i controlli di quattro istituti

Il Comune di Trapani ha avuto un finanziamento da 28 mila euro per la progettazione relativamente alle verifiche e indagini diagnostiche di elementi strutturali, di solai e controsoffitti di immobili pubblici ad uso scolastico. La notizia è contenuta nel decreto dell'8 gennaio 2020 del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che ha approvato le graduatorie degli enti locali beneficiari del finanziamento.

Il Comune di Trapani è rientrato nel finanziamento per la scuola Statale Infanzia e primaria via Orti (importo dell'indagine finanziato 7 mila euro), la scuola Statale infanzia e primaria via Rinaldi a Marausa (importo dell'indagine finanziato 7 mila euro), la scuola Statale Infanzia via Capitano (importo dell'indagine finanziato 7 mila euro) e la scuola secondaria di 1° grado via Zuccalà Pompeo (importo dell'indagine finanziato 7 mila euro).

«Ancora un altro passo concreto verso l'attuazione del programma di governo» afferma l'assessore ai lavori pubblici Dario Safina. «Ringrazio il competente ufficio per l'impegno profuso e per l'attenzione dimostrata verso le opportunità offerte dal MIUR per le scuole pubbliche».

