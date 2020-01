Edilizia, sempre più crisi nel Trapanese

Il comparto dell'edilizia resta ancora in piena crisi. Anche se negli ultimi mesi del 2019 è arrivato qualche timido segnale di ripresa. Secondo i dati della Cassa edile la massa salariale in provincia di Trapani dall'ottobre del 2018 al settembre del 2019 è cresciuta del sette per cento.

Ma resta l'emorragia della perdita di migliaia di posti di lavoro. Si è infatti passati da 12 mila addetti di dieci anni fa agli attuali 3800, con un centinaio di imprese inattive.

Numeri allarmanti, anche se l'incremento della massa salariale secondo la Fillea Cgil di Trapani di fatto segna «una fase di stasi rispetto alla caduta libera del settore in quest'ultimo decennio considerato che le imprese costrette a chiudere continuano a essere inattive e l'occupazione è ai minimi storici», si legge in una nota diramata dal sindacato.

