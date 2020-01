Alcamo, trovato l'accordo: il pane aumenta di 40 centesimi

Il prezzo del pane ad Alcamo aumenta di 40 centesimi al chilo.Accordo raggiunto per l'aumento del prezzo del pane di grano duro, che da alcuni giorni si paga 40 centesimi in più al chilo. Da due euro al chilo a 2 euro a 40 per le varie pezzature. Un aumento contenuto tengono a sottolineare i panificatori rispetto a quanto è successo in altri Comuni della provincia.

Ad Alcamo il prezzo del pane era fermo da circa 12 anni e nel recente passato sono andati a vuoto alcuni tentativi per mettersi d'accordo sull'aumento. Ora, nel corso di una serie di riunioni presso la Cna, è stato concordato l'aumento anche se c'è da sottolineare che la categoria spesso si è trovata in contrasto e non sono mancate le polemiche tra gli stessi operatori. Infatti nonostante il prezzo al chilo, fino a pochi giorni fa, fosse di due euro, numerosi panifici, lo hanno venduto e forse continueranno ancora a venderlo molto al di sotto dei due euro e 40.

A giustificare l'aumento i costi delle materie prime e di tutto ciò che occorre per mandare avanti questo tipo di attività. Ad Alcamo sono 23 i forni dove si confeziona pane di buona qualità.

