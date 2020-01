Alcamo, si aprono nuovi spiragli: in costruzione 50 appartamenti

Cinquanta appartamenti in fase di realizzazione nella via Madonna del Riposo di Alcamo, saranno completati, e pronti per essere abitati entro il mese di giugno del 2021. Altissime gru e un via vai di camion e operai sono il segnale di una ripresa, ancora un po' timida, nel settore edilizio.

«Di nuove abitazioni - dice Giuseppe Balì, titolare di un'agenzia immobiliare- c'è da sempre aspirazione soprattutto in giovani coppie. Ma vari fattori, crisi economica, mancanza di lavoro, difficoltà di accedere a mutui bancari, hanno scoraggiato investimenti e quindi il sogno di possedere una casa. Oggi c'è più coraggio e i nuovi appartamenti si vendono già sulla carta».

Più della metà dei 50 nuovi appartamenti sono stati già venduti. Si tratta di immobili a quattro piani più mansarda, con superficie dai 100 ai 130 metri quadrati. Prezzo: mille e 300 euro a metro quadrato.

