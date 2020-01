Salemi, approvato il bilancio consuntivo: stabilizzati 76 precari

A Salemi, via libera alle assunzioni. Approvato dal Consiglio comunale di Salemi, nel corso della seduta tenutasi lunedì, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018; un atto con cui, in pratica, si potrà procedere alle pratiche per l'assunzione dei 76 precari che da svariati anni prestano servizio al Comune.

E «soddisfazione per l'approvazione del rendiconto di gestione», viene per l'appunto espressa dal gruppo Salemi 2024: «Si tratta di un evento storico - dicono i consiglieri di maggioranza - che pone la parola fine ad una situazione di continua precarietà a cui erano sottoposti i suddetti lavoratori, di cui adesso l'ente disporrà nel pieno delle loro funzioni potendoli valorizzare».

«Un ringraziamento vogliamo farlo al sindaco, tutta l'amministrazione comunale e agli uffici, per aver lavorato alacremente per il raggiungimento di questi risultati», aggiungono poi i componenti del gruppo che in aula sostiene la giunta guidata dal primo cittadino, Domenico Venuti.

Inoltre sono stati di recente pubblicati (sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, del 27 dicembre) i bandi con i quali il Comune di Salemi procederà all'assunzione a tempo indeterminato di 6 figure professionali, appartenenti a diverse categorie, secondo quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale, definito nei mesi scorsi, che di fatto amplia la dotazione organica dell'ente.

Ecco dunque i profili ricercati: un funzionario amministrativo, destinato a svolgere le mansioni di avvocato; un istruttore direttivo contabile; un istruttore direttivo amministrativo; un assistente sociale; due geometri.

