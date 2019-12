Servizi ai disabili all'Asp di Trapani, firmata la convenzione

Rinnovata, dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani la convenzione con la Fondazione Auxilium per l'erogazione di prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

La convenzione, che esclude l'assistenza protesica, prevede, per le strutture gestite dalla Fondazione, 100 prestazioni giornaliere in regime di internato a Villa Nazareth, 40 prestazioni giornaliere in regime di seminternato al - Centro Riabilitazione Spastici e 200 prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale.

Con durata triennale comporterà un costo complessivo di poco meno di 25 milioni (24.821.628,69). La prima convenzione è stata stipulata nel 2010. La Fondazione Auxilium aveva, ed ha, tutti i requisiti e gli accrediti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste dalla «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Essa prevede, infatti, che «la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità e che se un'Azienda non è in grado di fornire il servizio direttamente, vi possa provvedere «mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre aventi i requisiti».

Il «semaforo verde» è stato acceso, sulla base degli atti predisposti dagli uffici, da una deliberazione del direttore generale dell'Asp Fabio Damiani, acquisiti i pareri favorevoli del direttore sanitario Gioacchino Oddo e del direttore amministrativo Sergio Consagra. L'atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo per assicurare l'assistenza sanitaria in ottemperanza alle direttive dell'Assessorato regionale della Salute. Ma alla Direzione del Distretto Sanitario di Trapani è stato dato mandato, oltre che di eseguire la convenzione, di effettuare i relativi controlli in ordine alla correttezza delle prestazioni effettuate.

