Turismo e idee per il futuro, a Marsala presentato piano di sviluppo

Un regalo singolare quello che i professionisti del Movimento Marsala Destinazione Turistica hanno deciso di donare a commercianti, imprenditori e cittadini tutti «per cambiare in meglio il volto della città». È un elaborato ed articolato progetto di sviluppo turistico della città che si articola nella creazione di dodici microaree ed ottantaquattro punti«Per una città da cambiare - E una città cambia se cambia il punto di vista di ogni cittadino».

Il piano, che per l'occasione delle festività natalizie è stato «vestito a festa», con tanto di scritte nel tono del rosso che identifica il Natale, è stato presentato all'ex Convento del Carmine, e adesso potrà essere visionato da qualsiasi cittadino. Sono stati, per altro, gli stessi operatori turistici a presentarlo e a distribuirlo alla città in questi giorni di festività natalizie.

«Il Piano lo consegneremo ai commercianti del centro urbano e delle periferie, ai titolari di strutture ricettive, ma anche ai semplici cittadini “curiosi” - dice Fabio Alba, coordinatore del Movimento. Marsala è una città ricca di attrattive e questo “regalo” vuole essere il nostro modo singolare per incentivare chi crede ancora che uno sviluppo dell'economia turistica di questa città sia possibile».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE