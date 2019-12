Campobello, 27 operai all'opera nei cantieri della città

Due cantieri, 27 operai disoccupati, selezionati dall'Ufficio di collocamento. A Campobello di Mazara il Natale porta pacchi buoni ad alcuni cittadini e alla stessa Amministrazione comunale che potrà così realizzare un nuovo parcheggio pubblico e provvedere alla sistemazione di alcuni tratti di marciapiede nel centro della città.

I cantieri sono stati aperti da qualche giorno e, dopo la firma dei contratti, un breve momento di formazione e la consegna del vestiario necessario, i 27 operai si sono messi all'opera. Sedici saranno impegnati nella realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nella via Umberto I, nell'area retrostante la chiesa madre; gli altri undici, invece, nelle opere di manutenzione e di completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo alcune vie comunali (via Ospedale, via CB 32, via Calvario, via Archimede e via Imbriani).

L'importo complessivo dei due cantieri è di 176 mila euro, erogato nell'ambito del bando istituito dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, pubblicato nell'agosto del 2018. I lavoratori saranno impegnati sino alla fine del mese di marzo per sette ore al giorno e retribuiti secondo le indennità stabilite dal decreto regionale.

