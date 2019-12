Tagli all'aeroporto di Birgi, insorgono sindacati e consigli comunali

Dichiarano «guerra» sindacati e consigli comunali in provincia per evitare che sull'aeroporto di Birgi si abbatta il paventato tagli di trasferimenti dalla Regione di 4,6 milioni di euro come annunciato dal governo per problemi di natura finanziaria collegati a Palazzo d'Orleans.

A Marsala il consiglio comunale ha votato all'unanimità un documento su iniziativa dei consiglieri Michele Gandolfo, Luana Alagna e Linda Licari. Missiva inviata al presidente della Regione Nello Musumeci con la quale viene sollecittoa «ad adoperarsi affinchè venga scongiurato il rischio che a Trapani-Birgi vengano tagliate le ali».

Allo stesso modo i segretari generali della Cgil Filippo Cutrona, della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e della Uil Eugenio Tumbarello preannunciano che chiederanno un incontro al governatore: «Attiveremo ogni azione possibile - sostengono - per salvaguardare il Vincenzo Florio. I parlamentari del trapanese devono difendere lo scalo da un attacco che rischia di avere gravi ripercussioni mentre si lavora a un piano industriali per il rilancio dell'aeroporto».

