Trapani, riduzione della Tari a coloro che utilizzano le compostiere

Pubblicato sul sito del Comune di Trapani un avviso pubblico per i cittadini interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico e all'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica per avere diritto alla riduzione Tari per l'anno 2020.

La domanda, il cui modulo è scaricabile dalla home page del portale istituzionale, dovrà essere presentata entro il 20 gennaio 2020. Il VII Settore del Comune di Trapani stilerà una graduatoria per l'anno 2020 entro 15 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla responsabile del procedimento, Maria Pia Fregapane, presso gli uffici del VII Settore, Tutela Ambientale, del Comune di Trapani, ubicati presso l'autoparco Comunale in via Libica.

Nel caso di Trapani lo sgravio era stato approvato lo scorso marzo ed era stata stabilita la distribuzione delle compostiere domestiche ai cittadini richiedenti a fronte di uno sconto di 100 euro annui sulla tassa.

