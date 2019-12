Marsala, assunti quattordici autisti

Quasi un «regalo di Natale» per i Marsalesi il nuovo corso relativo al ripristino e il miglioramento del trasporto urbano a mezzo bus, consentito al Comune di Marsala, dalla recente assunzione di 14 autisti a tempo determinato per sei mesi.

«Un risultato che è stato raggiunto con tanto impegno, praticabile solo dall'approvazione del Bilancio consuntivo del 2018 - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. La qualcosa significa, innanzitutto, che gli studenti potranno fruire del servizio quotidianamente fino al termine dell'anno scolastico, periodo in cui, per altro, dovrebbero già essere assunti altri 8 autisti, a tempo indeterminato, ossia di ruolo. In più, nel progetto di miglioramento del trasporto pubblico su bus, è stata ripristinata la Circolare gratuita, molto utile anche in questo periodo festivo per decongestionare il traffico, particolarmente nel centro urbano».

Come è noto il percorso della «Circolare», un servizio utile, comodo e assolutamente gratuito, consente di raggiungere il centro urbano senza l'uso dell'auto privata.

