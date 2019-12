Cantiere navale di Trapani, riprendono le attività: esultano i lavoratori

Trova soluzione la vicenda del Cantiere navale di Trapani. Giovedì prossimo l'Autorità portuale consegnerà le aree demaniali alla Marinedì srl, così da far riprendere le attività. Gli ex dipendenti rivedono la luce in fondo al tunnel dopo essere rimasti senza lavoro dal 2011.

Per 12 ex lavoratori dei Cantieri si profila il reintegro, mentre la restate parte del personale verrà reintrodotta nella seconda fase.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

