Birgi, il presidente Ombra lancia l'allarme "Nessun Comune ha stanziato fondi"

Al momento nessun Comune del Trapanese ha inserito nel proprio bilancio, in scadenza il 31 dicembre, le somme relative alla promozione turistica del territorio, attraverso l'aeroporto di Trapani Birgi.

«Silenzio assordante, ma eloquente, dei sindaci all'appello perché versino le quote per il piano di promozione territoriale» fa sapere Vincenzo Maltese, componente della Direzione provinciale di Diventerà Bellissima. Nei giorni scorsi proprio Ombra lanciava un allarme - ribadisce Maltese -, considerando che ancora nessun Comune della provincia ha versato le quote per il nuovo piano di promozione turistico territoriale».

