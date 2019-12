Teatro di Alcamo, al via gli interventi di ammodernamento

Gli interventi di ammodernamento del teatro comunale «Cielo d'Alcamo», che è uno dei principali contenitori culturali della cittadina alcamese, potranno partire.

Dal Comune, infatti, viene reso noto che è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili, relative all'avviso pubblico regionale a cui l'amministrazione alcamese aveva aderito presentando, appunto, il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria con risparmio energetico dell'impianto di climatizzazione del teatro.

Avviso che rientra nell'Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, gestita dal Dipartimento Energia, per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Ad agosto scorso era stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

