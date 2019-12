Sicurezza stradale a Trapani, fondi per rinnovare le attrezzature

Il comparto della sicurezza stradale e cittadina non è sfuggito alle attenzioni dell'amministrazione di Trapani che ha provveduto a destinare cospicui fondi con l'ultima variazione di bilancio approvata anche dal consiglio comunale.

Nel dettaglio sono stati stanziati 60 mila euro all'acquisto di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, 190 mila euro per l'acquisto di attrezzature per il comando della Polizia locale (potenziamento del sistema di video-sorveglianza cittadino e acquisto di body-cam per gli operatori), 35 mila euro per l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della sicurezza stradale (street-control, autovelox, tele laser) e 85 mila euro per l'acquisto di alcuni veicoli necessari per i servizi svolti dalla Polizia locale e dalla Protezione civile (carrello elevatore, carro attrezzi con braccio gru).

Attenzione puntata anche sulla pianificazione territoriale. La fase procedurale di ridefinizione del Piano regolatore generale sarà accompagnata dallo studio geologico: 50 mila euro per l'anno 2020. Mentre per la definizione del Piano particolareggiato del centro storico vengono stanziati, nell'esercizio 2020, 100 mila euro per la copertura di metà delle competenze spettanti ai professionisti incaricati. Deciso anche di accelerare lo smaltimento dell'arretrato delle pratiche di sanatoria edilizia che ancora debbono essere istruite-definite con lo stanziamento di 105. mila euro per incarichi a professionisti esterni.

La variazione di bilancio è stata approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e 2 astenuti. Sono stati presentati 6 emendamenti: 5 del Movimento Cinque Stelle, di cui uno solo condiviso ed approvato all'unanimità dai presenti, ed uno, di natura puramente tecnica, proposto dell'Amministrazione e naturalmente approvato dall'Aula.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE