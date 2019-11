Campobello, finanziamento per completare il cineteatro Olimpia

Per riaprirlo si attendono le procedure di collaudo, senza le quali la porta d'ingresso rimarrà sbarrata al pubblico. Ma in paese, a Campobello di Mazara, c'è tanta attesa per rivedere il cineteatro Olimpia restaurato, dopo decenni di incuria e abbandono.

L'ultima stagione che rimase aperto risale a poco più di trent'anni addietro. Fino a quell'epoca era di proprietà privata. Poi fu chiuso e rimase impigliato in procedure fallimentari. Fu l'ex sindaco defunto Ciro Caravà a volerlo acquisire al patrimonio comunale: il massimo consesso civico deliberò e l'immobile fu comprato dal Comune al Tribunale di Marsala, con la contrazione di un mutuo presso la Cassa deposito e prestiti.

Il primo finanziamento ottenuto è stato di 1 milione e 31 mila euro, che ha consentito il recupero, con la realizzazione di una platea a piano terra di 194 posti a sedere, con relativi locali tecnici e servizi, e di una galleria di ulteriori 74 posti a sedere dotata di altri locali tecnici e di servizi, per complessivi 268 posti a sedere. Nel progetto sono stati realizzati anche interventi di adeguamento sismico e strutturale con nuovi solai e di un soppalco.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE