Turismo, all'aeroporto di Trapani "atterra" Travelexpo Roadshow

Il Travelexpo Roadshow fa tappa anche a Trapani. L'aeroporto di Birgi ospiterà il penultimo appuntamento della nuova edizione del workshop itinerante rivolto agli agenti di viaggio. L'incontro è in programma per giovedì 28 novembre, dalle 12 alle 15,30 nell’area partenze del Vincenzo Florio.

L’obiettivo dell’iniziativa è di facilitare l’incontro tra gli agenti di viaggio e gli operatori per supportare il settore con azioni di comunicazione, promo-commercializzazione, marketing e sul territorio siciliano e non solo. L’ingresso al Travelexpo Roadshow è gratuito e riservato esclusivamente agli agenti di viaggio. Nel pomeriggio, l’evento si concluderà, a Palermo, al San Paolo Palace, dove il workshop si svolgerà dalle 18,30 alle 21.

La nuova edizione del Travelexpo Roadshow, è stata programmata su quattro giorni e 7 città siciliane, in location alberghiere. Iniziata lo scorso lunedì 25 novembre a Catania, ha proseguito a Siracusa e Ragusa, per poi continuare a Caltanissetta ed Agrigento.

«Abbiamo voluto individuare l’aeroporto come location della tappa di Trapani – spiega Toti Piscopo, patron del Travelexpo Roadshow - per dare un segnale di solidarietà all’attuale management dell’aeroporto, da 100 giorni impegnato a rilanciare lo scalo ma anche a tutto il territorio che sta ricominciando a sperare in un rilancio turistico con rinnovato spirito imprenditoriale».

«Gli organizzatori di Travelexpo Roadshow – afferma il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, Salvatore Ombra – hanno scelto eccezionalmente l’aeroporto di Trapani Birgi per la sua posizione strategica per le agenzie di tutto il territorio del trapanese ed è per noi una vera soddisfazione essere un fattore aggregante di una realtà importante come il turismo, alla promozione del quale stiamo indirizzando gran parte dei nostri sforzi per il rilancio dell’aerostazione. Auspichiamo la più ampia partecipazione degli operatori».

