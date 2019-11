Porto di Trapani, tre milioni e mezzo per la stazione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale ha bandito una nuova gara da oltre 3 milioni e mezzo per il restyling della vecchia stazione marittima di Trapani.

La base d'asta dei lavori è stata fissata in 3,344 milioni di euro, ai quali vanno sommati 39.660 euro per «manodopera per lavori e risoluzione interferenze» e 212.028 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15 novembre. L'articolo di Antonio Di Giovanni nel Giornale di Sicilia di oggi, edizione Trapani.

