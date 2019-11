Salemi, ottantamila euro per l'assistenza ai disabili

Pagato dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani al Centro CSR di Salemi il saldo delle prestazioni riabilitative relative al 2° trimestre dell'anno. L'importo complessivo è di poco meno di 80mila euro (78.073,64).

Il servizio fornito dal Centro CSR di Salemi è rivolto ai soggetti portatori di Handicap ed è stato autorizzato, con delibera dell'allora commissario dell'Azienda sanitaria, il 21 settembre di due anni fa sulla base del decreto dell'Assessorato regionale alla Salute che determina il costo delle prestazioni riabilitative: 44 euro per il trattamento ambulatoriale (seduta singola), 56 per il trattamento domiciliare, 68 per seminternato e 90 per seminternato grave.

